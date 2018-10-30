В Москве на развитие речного транспорта выделят почти два миллиарда рублей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Порядка 1,8 миллиарда рублей выделят в Москве на организацию речного транспорта в 2019-2021 годах, согласно проекту бюджета столицы на этот период, сообщила замруководителя столичного департамента финансов Светлана Губанова.

"Начиная с 2019 года в бюджете предусматриваются ассигнования на организацию транспортного обслуживания населения речным транспортом в размере 1,8 миллиарда рублей в трехлетний период. В рамках данных мероприятий планируется открытие регулярного маршрута Нижние Мневники — Киевский вокзал, по которому будут курсировать 10 речных судов", — сказала Губанова в ходе заседания комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике во вторник.

Она также отметила, что 0,3 миллиарда рублей планируется направить на закупку и обслуживание туристических автобусов-амфибий в Москве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что первый регулярный маршрут речного трамвая могут запустить в Москве в 2021 году в пилотном режиме. Планируется, что пилотный маршрут от Нижних Мневников до Киевского вокзала свяжет три округа — деловой квартал Сити, городские парки и Киевский вокзал. Позже в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что первый маршрут водного транспорта в Москве запустят в 2020 году, на данный момент начался сбор отзывов горожан по его развитию.