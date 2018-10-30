Избитый в Казани подросток-аутист посетит Петербург по приглашению музея

КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. Страдающий аутизмом подросток из Казани, жестоко избитый в середине сентября возле одной из станций метро, вместе с семьей посетит Санкт-Петербург по приглашению директора музея "Гранд Макет Россия", сообщила РИА Новости директор по развитию музея Елена Цветкова.

По информации МВД, 19 сентября в отдел полиции Казани поступило заявление об избиении 17-летнего подростка у станции метро. По версии следствия, юношу избил 43-летний мужчина, который скрылся после содеянного. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый в избиении подростка Рустем Газизуллин по решению суда заключен под стражу. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что пострадавший подросток страдает аутизмом.

"Семья Сидоровых – папа, мама и двое их сыновей – будет находиться в Санкт-Петербурге с 3 по 5 ноября. Они прилетают по приглашению директора нашего музея Сергея Морозова. Всю организацию поездки, включая перелёт и проживание, музей взял на себя", — сказала Цветкова.

Собеседница агентства уточнила, что руководство музея, узнав об этой истории, решило таким образом поддержать мальчика и его семью. Планируется, что непосредственно музей семья Сидоровых посетит 4 ноября, в другие дни она сможет ознакомиться с достопримечательностями города.