Власти Югры рассказали об экологической ситуации после пожара на нефтебазе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Экологические последствия от пожара на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе минимальны, сообщили журналистам в правительстве региона со ссылкой на руководителя Природнадзора Югры Сергея Пикунова.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что при пожаре пострадали два человека. Также сообщалось, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров.

По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона уточнила, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.

"В данный момент на Хохряковском месторождении работает комиссия для выяснения причины аварии… 31 октября на место выезжает лаборатория для оценки загрязнения атмосферного воздуха в районе станции, за территорию ЦПС загрязнение не вышло, экологические последствия минимальны. Природные объекты не пострадали", — приводят в правительстве Югры слова Пикунова.

По информации окружного управления МЧС, месторождение, на территории которого произошел пожар, находится более чем в 200 километрах от Нижневартовска. Пострадавших госпитализируют в Окружную клиническую больницу города.