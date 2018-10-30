Госкомпании должны принимать участие в нацпроектах, заявил Белоусов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Госкомпании должны быть "в фарватере госполитики", поэтому требование к их участию в нацпроектах должны быть жесткими, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"С моей точки зрения, тут гораздо более жёсткая история. Потому что госкомпании должны находиться в фарватере государственной политики, и коль скоро национальные проекты — это основной инструмент, основной институт, то компании должны в этом принимать участие", — сказал Белоусов журналистам.

"Некоторые уже сейчас активно принимают. Например, "Ростех" активно туда вписывается, ВЭБ то же самое", — добавил он.