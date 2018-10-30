В Москве мобильной вакцинацией от гриппа воспользовались 320 тысяч человек

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Около 320 тысяч человек воспользовались мобильной вакцинацией против гриппа в Москве в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Закончилась вакцинация против гриппа в центрах госуслуг, мобильных пунктах у метро, МЦК и в ТЦ. В этом году мобильной вакцинацией воспользовались около 320 тысяч человек, на треть больше, чем в прошлом", — написал Собянин в Twitter.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в начале сентября и продлится до 1 декабря. Планируется, что в этом году вакцинацию пройдут 3,2 миллиона жителей региона.

"Если вы еще не успели привиться, это можно сделать в городских поликлиниках", — добавил Собянин.