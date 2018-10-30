В Дагестане выписали из больницы часть людей, отравившихся в кафе

МАХАЧКАЛА, 30 окт – РИА Новости. Медики в Дагестане выписали половину из более 60 человек, отравившихся курицей в махачкалинском кафе, сообщили РИА Новости региональном минздраве.

По данным минздрава, с 23 по 26 октября в Республиканский центр инфекционных болезней поступили 64 человека с симптомами острой кишечной инфекции, среди которых было 12 детей. Врачи госпитализировали 61 пациента, трое лечились амбулаторно.

Управление Роспотребнадзора по республике выяснило, что все отравившиеся употребляли мясо курицы в кафе "Терем" в Махачкале. Эпидрасследование установило, что работа кафе осуществлялась с многочисленными нарушениями санитарных норм. Деятельность кафе приостановили, сотрудников временно отстранили от работы. Прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту массового отравления.

"Врачи республиканского центра инфекционных болезней выписали после выздоровления 29 человек из числа отравившихся в кафе "Терем". В больнице остаются еще 32 человека, в том числе 11 детей, госпитализированных с симптомами сальмонеллеза после употребления курицы", — сказал представитель минздрава. По его словам, новых случаев отравления не зарегистрировано.

Ранее министерство сообщало, что результаты лабораторных исследований показали наличие в пробах генетического материала сальмонеллы.