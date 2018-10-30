В Омске назвали причину позднего отлета уток на юг

НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Причиной того, что утки до сих пор остаются в омских парках, стала теплая осень, а не то, что их раскормили местные жители, сообщили РИА Новости в региональном министерстве природы и экологии, заверив, что птицы обязательно улетят на юг.

Жители Омска в социальных сетях стали беспокоиться об утках, которые летом живут в местных прудах и привыкли к подкормкам горожан. По их мнению, птицы из-за переедания не могут улететь в теплые края.

В минприроды признали, что обычно в конце октября уток на омских прудах встретить непросто, однако причиной того, что в этом году они еще не улетели, стали не сердобольные местные жители, а теплая осень.

"Специалисты говорят, что ситуация вполне нормальная, и как только установится ледовая корочка, птицы самостоятельно улетят. Это нормально и связано с тем, что в этом году в Омске затяжная теплая осень, именно поэтому утки пока не улетели", — сказал собеседник агентства.