В МГУ предложили расширить творческую часть ЕГЭ по истории

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нужно расширять творческую часть в обязательном едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории, который планируют ввести после 2022 года, чтобы выпускники излагали свои мысли, а не заученные факты, считает заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник сообщила, что обязательный ЕГЭ по отечественной истории планируется ввести после 2022 года.

"Я считаю, что ЕГЭ по истории обязательным, это неизбежный шаг… Но другое дело, это какой должен быть ЕГЭ. Конечно, в нем надо увеличивать и расширять творческую часть, где ученики могли бы излагать свои мысли, свое видение, потому что заучивание фактов ни к чему хорошему не приводит. История — это гуманитарная дисциплина, где просто необходимо творческое мышление. В этом смысле я думаю, что ЕГЭ по истории и русскому языку — это необходимый минимум, который позволит нам формировать грамотного, образованного человека", — сказал Андреев РИА Новости.