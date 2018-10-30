Нижегородская область получит 24 новых "скорых" и 70 школьных автобусов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Нижегородская область получит 24 новых автомобиля скорой помощи и 70 школьных автобусов, согласно распоряжению правительства РФ, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на дополнительные закупки машин скорой помощи и школьных автобусов, документ размещен на сайте кабмина. Согласно документу, на дополнительные закупки не менее 800 автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тысячи школьных автобусов выделяется по 2,5 миллиарда рублей.

"Нижегородская область получит 24 новые "скорые" и 70 школьных автобусов. Мы готовы принять новую технику и направить ее в районы региона. Количество выделяемых школьных автобусов позволит нам полностью закрыть текущие потребности области и расширить возможности учебных заведений. С учетом тех автобусов, которые мы сами закупаем в лизинг, общее поступление составит почти 170 машин. Более 40 карет "скорой" также позволят серьезно улучшить ситуацию в сфере оказания неотложной медицинской помощи", — приводятся в сообщении слова губернатора Глеба Никитина.

Он отметил, что новые "скорые" и школьные автобусы, согласно распоряжению, будут закупаться, в том числе, на нижегородских предприятиях, что станет важной мерой поддержки для местных производителей.

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