В Москве проходит акция "Колокол памяти", посвященная жертвам репрессий

Цветы и свечи у мемориала Стена скорби на проспекте Сахарова в Москве, где проходит акция Колокол памяти в День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 2018

Цветы и свечи у мемориала Стена скорби на проспекте Сахарова в Москве, где проходит акция Колокол памяти в День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 2018

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Правозащитники дали символический старт акции "Колокол памяти" в память о жертвах политических репрессий у монумента "Стена скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве.

В церемонии открытия приняли участие глава СПЧ Михаил Федотов, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, сенатор Владимир Лукин, представители аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, руководители историко-просветительского международного общества "Мемориал". Они возложили цветы к монументу Георгия Франгуляна "Стена скорби" и ударили в символический колокол, представляющий собой рельс, висящий на цепи.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов на акции "Колокол памяти" у мемориала "Стена скорби" на проспекте Сахарова в Москве в День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 2018 © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов на акции "Колокол памяти" у мемориала "Стена скорби" на проспекте Сахарова в Москве в День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 2018

"Это рельса, привезенная с Соловков — это Соловецкий лагерь, который появился первым, и после этого начала развиваться система Главного управления лагерей. Удары будут наноситься специальным металлическим валом, который привезен с Колымы. В соловецкий колокол, в соловецкую рельсу мы будем ударять валом колымским, и вот это звучание от Соловков до Колымы будет символичным, будет распространяться по всей стране", — сказал журналистам директор Музея истории ГУЛАГа.

Глава СПЧ Федотов отметил, что сегодня эта акция поводится не только в Москве, но и в других регионах России. Первый колокол ударил в Магаданской области, а зародилась акция, по словам Федотова, в Санкт-Петербурге.

"Эта акция, "Колокол памяти", проводится впервые (в Москве — ред.), хотя зародилась она немножко раньше, зародилась она не в Москве, а в Санкт-Петербурге, на Левашовском мемориальном кладбище, где есть колокол, и каждый год 30 октября приходят люди, чтобы почтить память своих близких. Там лежит 40 тысяч ленинградцев. Вдумайтесь в эти цифры: 40 тысяч ни в чем не повинных людей на клочке земли покоятся", — сказал Федотов.

Кроме Москвы и Магаданской области, акция "Колокол памяти" также пройдет во вторник в Московской, Ленинградской, Свердловской областях и Краснодарском крае. Федотов отметил, что этот колокольный звон — память о невинных жертвах репрессий.

"Когда мы были в Магадане, мне в память врезалась одна строка, автор которой погиб в колымских лагерях. Он писал с великой надеждой: "За нами придут корабли". Вот этот колокольный звон, который сегодня идёт по всей стране — это те корабли, на которых мы хотим, чтобы пришла память, чтобы вернулись нам имена невинных жертв", — сказал Федотов

Во вторник в Москве до 22:00 любой желающий может прийти к монументу "Стена скорби" и ударить в символический колокол. По словам организаторов, акция будет ежегодной.