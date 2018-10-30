Первое заседание российского-австрийского форума ожидается в 2019 году

ВЕНА, 30 окт – РИА Новости. Первое заседание российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" пройдет в Сочи ориентировочно в 2019 году, сообщил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Место проведения первого заседания форума – это Сочи, и мы ориентируемся, что это будет в будущем году", — сказал посол.

Любинский отметил, что первое полноформатное заседание форума должно сопровождаться каким-то событием на политическом уровне, сейчас есть несколько вариантов, в привязке к чему заседание можно организовать.

"Дальше форум начнет путешествовать. Следующее заседание через год пройдет в Австрии, может быть, в Зальцбурге. Работа стартовала", — добавил дипломат.