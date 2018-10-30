Ямал вошел в число регионов-лидеров по уровню открытости бюджетных данных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов-лидеров по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год среди субъектов РФ, сообщает правительство ЯНАО.
"В настоящее время подведены итоги оценки уровня открытости бюджетных данных по разделу "Годовой отчет об исполнении бюджета". По данным НИФИ, Ямал получил 92,3% от максимального количества баллов и входит в группу лидирующих субъектов РФ. Согласно методологии составления рейтинга, в такую группу относятся регионы, набравшие 80 и более процентов баллов", — говорится в сообщении.
Кроме того, на протяжении 8 лет существования оценки качества управления региональными финансами, проводимой Минфином России, округ стабильно подтверждает первую (высшую) степень качества финансового менеджмента среди субъектов РФ, уточняют власти.
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