Ямал вошел в число регионов-лидеров по уровню открытости бюджетных данных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов-лидеров по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год среди субъектов РФ, сообщает правительство ЯНАО.

Ежегодно Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России проводит оценку уровня открытости бюджетных данных в субъектах РФ. По результатам составляется рейтинг. Рассматривается, какая информация о бюджетных данных и в каком объеме предоставляется населению в интернете. Кроме того, оценивается ее полезность, доступность и актуальность. Рейтинг составляется в соответствии с этапами бюджетного процесса.

"В настоящее время подведены итоги оценки уровня открытости бюджетных данных по разделу "Годовой отчет об исполнении бюджета". По данным НИФИ, Ямал получил 92,3% от максимального количества баллов и входит в группу лидирующих субъектов РФ. Согласно методологии составления рейтинга, в такую группу относятся регионы, набравшие 80 и более процентов баллов", — говорится в сообщении.

По ранее подведенным итогам оценки уровня открытости бюджетных данных в 2018 году по разделам "Первоначально утвержденный бюджет" и "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта РФ", Ямал набрал максимальное количество баллов.

Кроме того, на протяжении 8 лет существования оценки качества управления региональными финансами, проводимой Минфином России, округ стабильно подтверждает первую (высшую) степень качества финансового менеджмента среди субъектов РФ, уточняют власти.

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