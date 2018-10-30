УФСИН построит фельдшерско-акушерские пункты для Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 30 окт — РИА Новости. В исправительной колонии И1 УФСИН России по Архангельской области приступили к строительству шести модульных фельдшерско-акушерских пунктов по заказу регионального министерства здравоохранения, сообщает региональный Минздрав.

Согласно постановлению правительства РФ на приобретение модульных конструкций ФАПов Архангельской области выделено более 26 миллионов рублей. Фельдшерско-акушерские пункты предназначены для населённых пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек.

Контракты на изготовление уже заключены. Каждый ФАП будет состоять из четырёх сборно-разборных модулей, в которых разместятся необходимые кабинеты и подсобные помещения. Здания оборудуют системами энергоснабжения, отопления и вентиляции. Кроме этого, в них предусмотрена возможность подключения к системам централизованных коммуникаций.

ИК-1 уже давно специализируется на строительстве подобных зданий, но изготовление модульных конструкций для ФАПов — это новый проект. В подразделении имеются все технические условия и получены соответствующие лицензии и сертификаты. Модульные здания будут полностью собраны на режимной территории.

В этом году планируется закупить модульные конструкции под размещение шести фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках Верховский Плесецкого района, Саргино Вельского района, Заозёрный Няндомского района, а также в деревнях Нечаевская Коношского района, Конецгорье Виноградовского района и Бор Холмогорского района.

Установка зданий в муниципальных образованиях запланирована на 2019 год.

Кроме того, еще 16 фельдшерско-акушерских пунктов будет построено до 2020 года за счет средств областного бюджета.

"У УФСИН есть хорошие производственные мощности, которые необходимо задействовать в интересах экономики региона. Такое решение позволит выполнить важнейшие социальные задачи, поставленные Президентом России, и обеспечить загрузкой местное производство", — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, слова которого приводятся в сообщении Минздрава региона.

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