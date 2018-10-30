Песков не знает о задержании разгласивших сведения о Петрове и Боширове

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о том, что якобы задержаны чиновники, разгласившие сведения об Александре Петрове и Руслане Боширове.

"Нет, к сожалению, я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о том, что якобы были задержаны чиновники, которые разгласили информацию о Петрове и Боширове.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.