Песков не знает о задержании разгласивших сведения о Петрове и Боширове

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о том, что якобы задержаны чиновники, разгласившие сведения об Александре Петрове и Руслане Боширове.
"Нет, к сожалению, я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о том, что якобы были задержаны чиновники, которые разгласили информацию о Петрове и Боширове.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.