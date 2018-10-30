Вороны и лисицы: что делать, если нашел дикое животное в городе

В мегаполисах представители дикой фауны вполне спокойно уживаются рядом с нами, но иногда они попадают в неприятные ситуации. Эксперты рассказали, что делать, если нашел на улице зверька или птицу в беде, куда обращаться за помощью соответствующих специалистов и о других тонкостях из мира животных.

Главное не перестараться

Обычно диких городских животных мы встречаем на улице, но иногда они случайно попадают в помещения, откуда им довольно сложно выбраться. Например, летучие мыши нередко выбирают темные чердаки, заброшенные дачные дома и другие помещения для зимовки, рассказывают в пресс-службе Московского зоопарка.

Часто в открытые окна к горожанам залетают птицы. В зоопарке советуют в такой ситуации по возможности открыть все окна настежь, чтобы птица могла самостоятельно улететь. Если же животное травмировано и летать не может, то нужно обратиться за помощью в специализированную ветеринарную клинику, где в штате есть орнитологи.

"Ни в коем случае не нужно пытаться самостоятельно вылечить пернатых: не имея необходимых знаний, навыков и опыта, человек может лишь навредить травмированной птице. То же относится к другим диким животным", – предостерегают в пресс-службе зоопарка. Максимум, что можно сделать, – обеспечить животному покой и позвонить специалистам, отмечают в столичном департаменте природопользования.

По вопросам, связанными с дикими животными, в столице нужно звонить в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону (495)777-77-77.

В первую очередь это правило обусловлено тем, что обычный человек вряд ли сможет самостоятельно определить, действительно ли ранено животное и правда ли у него что-то не так со здоровьем, говорит главный аналитик ФГБУ "Центр поддержки заповедного дела" Валерий Орлов. "Попытка помочь животному без специальных навыков может привести к еще более тяжелым травмам из-за его сопротивления: гуманные намерения человека животные могут воспринимать как угрозу и будут защищаться", – подчеркивает эксперт.

В ветеринарные клиники, по словам терапевта клиники "Ветмастер" Юлии Скороход, часто обращаются люди, нашедшие или дикое, или просто бездомное городское животное. "Люди привозят собак и кошек, птиц, причем почему-то чаще ворон. Бывает, обращаются с ежами", – делится опытом она.

Недавно, например, ворону со сломанным крылом хирург Николай Шабунин провел остеосинтез – поставил на сломанную кость металлоконструкцию для стабилизации перелома. Подобравшие птицу люди ухаживали за ней во время болезни, приводили на повторные приемы.

© Фото : Клиника "Ветмастер" Рентген ворона © Фото : Клиника "Ветмастер" Рентген ворона

Однако ветеринары имеют право помогать далеко не всем животным. "Если у потерпевшего есть признаки бешенства или любого другого зооантропоноза (инфекции, общие для животных и человека), мы не можем его лечить. Этим занимаются государственные станции по борьбе с болезнями животных", – поясняет Скороход.

Примечательно, что бешенство не всегда можно распознать. К основным признакам болезни относится отсутствие глотательного рефлекса, из-за чего у животного течет слюна. Агрессивное же поведение наблюдается не всегда, а иногда и вовсе подменяется кажущейся добротой, рассказывает ветеринар. "Животные подходят к людям и кажется, как будто они ласкаются", – уточняет она.

Сезонные приключения

Во время смены сезонов некоторые дикие животные, которые живут в городе, особенно подвержены рискам. Так, зимой летучие мыши в средней полосе России впадают в спячку. И если место для спячки выбрано неудачно или что-то нарушает зимний покой мыши, она просыпается и гибнет из-за холода и отсутствия пищи, рассказывают в Московском зоопарке.

Иногда летучих мышей в таком состоянии находят горожане. "Я вышла во двор на работе, а там стоит мужчина, растеряно в руках держит пакет, а на нем – мышь. Он говорит: "Девушка, помогите, возьмите ее, она лежала, пищала, я подобрал, а куда деть не знаю". Я забрала ее, и даже через пакет чувствовалось, как стучит сердце, она была очень сонной. Уложила ее в коробку из-под журналов в офисе. И сразу же написала пост в Facebook, довольно быстро в комментариях мне посоветовали обратиться в зоопарк", – делится воспоминаниями PR-менеджер в Penny Lane Realty Юлия Гавриш.

© Фото : Юлия Гавриш Летучая мышь © Фото : Юлия Гавриш Летучая мышь

Действительно, чтобы помочь летучим мышам Москвы переживать зиму, год назад Московский зоопарк открыл Центр зимней передержки рукокрылых. Любой житель столицы может обратиться к специалистам зоопарка за помощью и передать им найденную летучую мышь: зоологи обследуют каждого зверька, при необходимости откормят его и помогут погрузиться в спячку, а с наступлением тепла вернут в естественную среду обитания, рассказывают в зоопарке.

А в начале лета горожане нередко находят оперившихся птенцов, которые самостоятельно выпорхнули из гнезда, но еще не научились хорошо летать. "Таких птиц не следует ни в коем случае передвигать: по характерному писку, который издают птенцы, родители найдут их и продолжат кормить. Если птенец оказался на земле в районе, где много кошек и собак, то лучше подсадить его на ветку близрастущего дерева или куста", – инструктируют в зоопарке.

Городская экзотика

Городская фауна в основном состоит из синантропных видов животных, то есть хорошо приспособленных к человеку – голубей, ворон, галок, воробьев, говорит Орлов. Но зачастую на улицы мегаполиса попадают и обитающие в его окрестностях животные, в Москве, например, нередко из леса выходят лоси.

Иногда в городе появляются и более экзотические представители фауны, как правило, "сбежавшие" от своих хозяев. Некоторые граждане заводят змей и крокодилов, медведей и даже тигров. По словам Скороход, в Подмосковье многие люди держат у себя на участках лис. "Они берут их в специальных питомниках, полностью прививают. Из лис получаются вполне добродушные питомцы", – отмечает она.

Спасением диких животных в городе занимаются сотрудники департамента природопользования совместно с МЧС. Для дальнейшего содержания и реабилитации животных отправляют в центр передержки диких животных департамента. Также в это учреждение попадают животные найденные горожанами на территории Москвы. В дальнейшем, некоторых подопечных передают в профильные государственные организации, к примеру, в зоопарки, или выпускают в естественную среду обитания, когда эти животные по состоянию готовы выжить в природе.

В ведомстве предупреждают, что при встрече с крупным животным, такими как лось или лиса, в городе лучше всего максимально осторожно покинуть место встречи. "Нельзя от них бежать, провоцировать их шумом, пытаться накормить. Нужно помнить, что это в любом случае дикое животное. Даже не агрессивное животное с испугу может нанести серьезные травмы как себе, так и человеку", – уточняют в пресс-службе.