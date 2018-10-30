Вороны и лисицы: что делать, если нашел дикое животное в городе

В мегаполисах представители дикой фауны вполне спокойно уживаются рядом с нами, но иногда они попадают в неприятные ситуации. Эксперты рассказали, что делать, если нашел на улице зверька или птицу в беде, куда обращаться за помощью соответствующих специалистов и о других тонкостях из мира животных.
Главное не перестараться
Обычно диких городских животных мы встречаем на улице, но иногда они случайно попадают в помещения, откуда им довольно сложно выбраться. Например, летучие мыши нередко выбирают темные чердаки, заброшенные дачные дома и другие помещения для зимовки, рассказывают в пресс-службе Московского зоопарка.
Часто в открытые окна к горожанам залетают птицы. В зоопарке советуют в такой ситуации по возможности открыть все окна настежь, чтобы птица могла самостоятельно улететь. Если же животное травмировано и летать не может, то нужно обратиться за помощью в специализированную ветеринарную клинику, где в штате есть орнитологи.
"Ни в коем случае не нужно пытаться самостоятельно вылечить пернатых: не имея необходимых знаний, навыков и опыта, человек может лишь навредить травмированной птице. То же относится к другим диким животным", – предостерегают в пресс-службе зоопарка. Максимум, что можно сделать, – обеспечить животному покой и позвонить специалистам, отмечают в столичном департаменте природопользования.
По вопросам, связанными с дикими животными, в столице нужно звонить в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону (495)777-77-77.
В первую очередь это правило обусловлено тем, что обычный человек вряд ли сможет самостоятельно определить, действительно ли ранено животное и правда ли у него что-то не так со здоровьем, говорит главный аналитик ФГБУ "Центр поддержки заповедного дела" Валерий Орлов. "Попытка помочь животному без специальных навыков может привести к еще более тяжелым травмам из-за его сопротивления: гуманные намерения человека животные могут воспринимать как угрозу и будут защищаться", – подчеркивает эксперт.
В ветеринарные клиники, по словам терапевта клиники "Ветмастер" Юлии Скороход, часто обращаются люди, нашедшие или дикое, или просто бездомное городское животное. "Люди привозят собак и кошек, птиц, причем почему-то чаще ворон. Бывает, обращаются с ежами", – делится опытом она.
Недавно, например, ворону со сломанным крылом хирург Николай Шабунин провел остеосинтез – поставил на сломанную кость металлоконструкцию для стабилизации перелома. Подобравшие птицу люди ухаживали за ней во время болезни, приводили на повторные приемы.
Однако ветеринары имеют право помогать далеко не всем животным. "Если у потерпевшего есть признаки бешенства или любого другого зооантропоноза (инфекции, общие для животных и человека), мы не можем его лечить. Этим занимаются государственные станции по борьбе с болезнями животных", – поясняет Скороход.
Примечательно, что бешенство не всегда можно распознать. К основным признакам болезни относится отсутствие глотательного рефлекса, из-за чего у животного течет слюна. Агрессивное же поведение наблюдается не всегда, а иногда и вовсе подменяется кажущейся добротой, рассказывает ветеринар. "Животные подходят к людям и кажется, как будто они ласкаются", – уточняет она.
Сезонные приключения
Во время смены сезонов некоторые дикие животные, которые живут в городе, особенно подвержены рискам. Так, зимой летучие мыши в средней полосе России впадают в спячку. И если место для спячки выбрано неудачно или что-то нарушает зимний покой мыши, она просыпается и гибнет из-за холода и отсутствия пищи, рассказывают в Московском зоопарке.
Иногда летучих мышей в таком состоянии находят горожане. "Я вышла во двор на работе, а там стоит мужчина, растеряно в руках держит пакет, а на нем – мышь. Он говорит: "Девушка, помогите, возьмите ее, она лежала, пищала, я подобрал, а куда деть не знаю". Я забрала ее, и даже через пакет чувствовалось, как стучит сердце, она была очень сонной. Уложила ее в коробку из-под журналов в офисе. И сразу же написала пост в Facebook, довольно быстро в комментариях мне посоветовали обратиться в зоопарк", – делится воспоминаниями PR-менеджер в Penny Lane Realty Юлия Гавриш.
Действительно, чтобы помочь летучим мышам Москвы переживать зиму, год назад Московский зоопарк открыл Центр зимней передержки рукокрылых. Любой житель столицы может обратиться к специалистам зоопарка за помощью и передать им найденную летучую мышь: зоологи обследуют каждого зверька, при необходимости откормят его и помогут погрузиться в спячку, а с наступлением тепла вернут в естественную среду обитания, рассказывают в зоопарке.
А в начале лета горожане нередко находят оперившихся птенцов, которые самостоятельно выпорхнули из гнезда, но еще не научились хорошо летать. "Таких птиц не следует ни в коем случае передвигать: по характерному писку, который издают птенцы, родители найдут их и продолжат кормить. Если птенец оказался на земле в районе, где много кошек и собак, то лучше подсадить его на ветку близрастущего дерева или куста", – инструктируют в зоопарке.
Городская экзотика
Городская фауна в основном состоит из синантропных видов животных, то есть хорошо приспособленных к человеку – голубей, ворон, галок, воробьев, говорит Орлов. Но зачастую на улицы мегаполиса попадают и обитающие в его окрестностях животные, в Москве, например, нередко из леса выходят лоси.
Иногда в городе появляются и более экзотические представители фауны, как правило, "сбежавшие" от своих хозяев. Некоторые граждане заводят змей и крокодилов, медведей и даже тигров. По словам Скороход, в Подмосковье многие люди держат у себя на участках лис. "Они берут их в специальных питомниках, полностью прививают. Из лис получаются вполне добродушные питомцы", – отмечает она.
Спасением диких животных в городе занимаются сотрудники департамента природопользования совместно с МЧС. Для дальнейшего содержания и реабилитации животных отправляют в центр передержки диких животных департамента. Также в это учреждение попадают животные найденные горожанами на территории Москвы. В дальнейшем, некоторых подопечных передают в профильные государственные организации, к примеру, в зоопарки, или выпускают в естественную среду обитания, когда эти животные по состоянию готовы выжить в природе.
В ведомстве предупреждают, что при встрече с крупным животным, такими как лось или лиса, в городе лучше всего максимально осторожно покинуть место встречи. "Нельзя от них бежать, провоцировать их шумом, пытаться накормить. Нужно помнить, что это в любом случае дикое животное. Даже не агрессивное животное с испугу может нанести серьезные травмы как себе, так и человеку", – уточняют в пресс-службе.