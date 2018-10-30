В московском парке в пойме реки Битцы разместят плавающие фонтаны

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пруды в парке в пойме реки Битцы украсят двумя плавающими фонтанами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В парке в пойме реки Битцы появятся два плавающих фонтана с динамической подсветкой. Они станут одним из украшений набережной, созданной вдоль береговой линии Верхнего и Малого Качаловских прудов. Фонтаны установят на водной глади прудов. Удерживать их на месте помогут тяжелые грузы — якоря", — говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в пресс-службе департамента капитального ремонта, у фонтанов будет классическая трехуровневая форма. Из каждого уровня будут бить 17 струй воды. Максимальная высота выброса воды составит 11 метров.

На каждом фонтане установят 20 светильников, уточняется в сообщении. Их будут включать с наступлением темноты. Кроме того, фонтаны помогут очищать воду в прудах, обеспечат ее циркуляцию, обогащение кислородом. Вода в прудах не будет застаиваться и цвести.

"Фонтаны на водной глади станут новыми местами притяжения в парке, особенно в жаркие дни, когда для гостей будет важно оказаться там, где есть свежесть и прохлада", — добавили в пресс-службе департамента капитального ремонта.