На закупки машин скорой помощи и школьных автобусов выделили 5 млрд рублей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении пяти миллиардов рублей на дополнительные закупки машин скорой помощи и школьных автобусов, документ размещен на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в общем размере 5 миллиардов рублей для дополнительной поставки в 2018 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства", — говорится в справке к распоряжению.

Согласно документу, на дополнительные закупки не менее 800 автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тысячи школьных автобусов выделяется по 2,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что поставщиками автомобилей и автобусов определены крупнейшие российские автопроизводители — ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ООО "УАЗ", ООО "Форд Соллерс", ООО "ПАЗ", ООО "КАВЗ" и ООО "ВОЛГАБАС".