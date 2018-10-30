Авиакомпания "Якутия" приняла план по устранению недостатков

ЯКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Авиакомпанией "Якутия" принят план по устранению недостатков по итогам проверки Росавиации, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ранее сообщалось, что Росавиация запретила авиакомпании "Якутия" осуществлять международные перевозки с 5 ноября.

"Ограничение по перелётам на международных направлениях введено по итогам проведённой с 18-21 сентября внеплановой проверки Росавиации. Речь идёт об устранении замечаний в срок до 90 дней. Авиакомпанией "Якутия" принят план по устранению несоответствий и недостатков. Работа уже идёт", – цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Алексея Колодезникова.

По его словам, основная причина ограничения заключается в проблемах в области поддержания лётной годности воздушных судов, которые летом 2018 года стали главным фактором длительных и многочисленных задержек рейсов, допущенных АО "Авиакомпания "Якутия" на международных и внутренних направлениях.

Отмечается, что в октябре уволены бывший гендиректор авиакомпании "Якутия" Ольга Фёдорова и коммерческий директор предприятия. В ближайшие дни будут прекращены трудовые отношения с заместителями генерального директора и специалистами, отвечающими за техническое состояние воздушных судов. В региональной авиакомпании назначен новый генеральный директор Владимир Горбунов.

"Вчера он уже доложил в Федеральном агентство воздушного транспорта о сложившейся в региональной авиакомпании ситуации и мерах, которые будут предприняты новым руководством для нормализации деятельности перевозчика", — добавили в пресс-службе.