МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года должны разработать не чиновники в московских кабинетах, а сами дальневосточники, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы бы хотели, чтобы программа развития Дальнего Востока была создана не в московских кабинетах, не чиновниками министерства или правительства или какими-то умными экспертами. Я бы очень хотел, чтобы в подготовке документа приняли участие все те жители Дальнего Востока, которым небезразлично будущее, небезразлична страна, которые верят в Россию, верят в то, что мы будем развиваться. И мы бы хотели получить от них предложения, мысли. Собственно говоря, из этого и будет состоять программа", — сказал Трутнев.

По его словам, у него уже прошла предварительная встреча с чиновниками по поводу подготовки национальной программы. "Мы уже встречались в первом приближении с коллегами. Они пришли ко мне с набором целей, но я их немного притормозил. Говорю: давайте все-таки не так. Да, у нас есть цели, которые поставил президент Российской Федерации, у нас есть цели, которые мы считаем для себя важнейшими, но, тем не менее, давайте не будем спускать программу сверху, давайте сделаем так, чтобы она выросла, начиная с уровня поселков, городов, краев", — уточнил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2019 года разработать национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, руководители высших исполнительных органов государственной власти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.