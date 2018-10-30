Для сбора предложений по развитию ДФО создадут специальный сайт

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Специальный сайт для сбора предложений создадут в рамках разработки национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года, заявил в интервью РИА Новости полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев.

Он рассказал, что обсуждение нацпрограммы пройдет в три этапа, первый из которых включит сбор предложений от всех жителей Дальнего Востока.

"В середине ноября Минвостокразвития должно прийти ко мне с предложениями по организации этой работы. Она будет во многом основана на использовании электронных сервисов, чтобы люди не ходили, не теряли время, чтобы был сайт, в котором они могли обратиться с просьбой, предложением, идеей. Его только предстоит разработать, он должен быть удобен, прозрачен, в нем необходимо предусмотреть возможности для рейтингового голосования", — сказал Трутнев.

"То есть, мы, например, будем проводить опросы, какие проблемы люди считают самыми важными, и понятно, что именно эти опросы помогут нам правильно донастроить программу", — пояснил он.