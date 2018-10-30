Сбор предложений жителей по программе развития ДФО начнется в декабре

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сбор предложений жителей для разработки национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года должен начаться в декабре и продлиться до марта 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев.

"Сроки у нас довольно жесткие. Мы должны в июне 2019 года сдать программу в правительство уже в готовом виде. Для того чтобы ее сдать в июне в правительство, нам надо с начала декабря уже приступить к обсуждению. К этому моменту должны быть подготовлены все электронные сервисы, режим обсуждения, редакционные группы. С губернаторами мы обязательно встретимся, проведем советы глав, обсудим это все подробно и начнем вместе работать", — сказал Трутнев.

"Я считаю, что первый слой — сбор всей информации — мы должны закончить до марта 2019 года. То есть в марте мы должны начинать обрабатывать информацию, потому что массив, я уверен, будет большой, потому что, убежден, людей, которые думают о своем будущем, думают о будущем своих детей, у нас подавляющее большинство. Я надеюсь на активное участие жителей Дальнего Востока", — продолжил вице-премьер.

"И с марта пойдут обсуждения с коллегами по правительству, представителями общественных и бизнес-объединений", — добавил он.