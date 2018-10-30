Свердловская область предложила свои площадки для проведения форумов ООН

ООН, 30 окт — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем предложил площадки региона для проведения мероприятий всемирной организации, сообщил глава области журналистам.

"На встрече с генсеком мы обсудили возможность проведения в Екатеринбурге крупных форумов мирового уровня и мероприятий ООН, которые позволят закрепить за регионом статус центра международной активности по тематике создания условий для лучшей жизни людей", — рассказал Куйвашев.

Встреча прошла в штаб-квартире ООН в рамках презентации Свердловской области как региона с устойчивым развитием.

Губернатор напомнил, что Екатеринбург стал одним из городов, принявших летом матчи ЧМ-2018, и, рассчитывая увеличить активность на международном уровне, участвует в борьбе за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

"Стремясь к расширению взаимодействия со структурами Организации Объединенных Наций, всецело поддерживая цели устойчивого развития ООН, мы бы хотели предложить Екатеринбург в качестве площадки для проведения конференции ООН по торговле и развитию, а также мероприятий в рамках программы ООН по населенным пунктам", — добавил Куйвашев.

В ходе встречи также обсуждалась возможность проведения в Екатеринбурге первого Всемирного молодежного конвента ООН, отметил руководитель региона. Целью этого мероприятия станет привлечение внимания молодежи со всего мира к основным проблемам, поставленным Организацией Объединенных Наций перед международным сообществом.

"Господин Гутерреш поддержал эту инициативу", — заключил глава Свердловской области.