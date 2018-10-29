Туапсе возвращается к жизни после наводнения: чистит улицы и считает убытки

ТУАПСЕ, 29 окт — РИА Новости, Михаил Волкодав. Туапсе возвращается к нормальной жизни после наводнения — основные дороги расчищены, магазины и кафе работают в обычном режиме, волонтеры помогают чистить дворы. Жители города подсчитывают ущерб, разбирают вещи и ждут компенсации от государства.

Попасть в Туапсе

На прошлой неделе из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. В результате стихии погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти начали выплачивать компенсации и единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС.

Основные автомобильные дороги до Туапсе к понедельнику уже были расчищены и приведены в рабочее состояние, главная трасса — Джубга-Сочи — работает в обычном режиме. Рейсовые автобусы в город ходят по графику, можно добраться и на личном автотранспорте.

Как рассказали РИА Новости в справочной железнодорожного вокзала, налажено железнодорожное сообщение как с Сочи, так и Краснодаром. Практически без задержек ходят поезда и "Ласточки". В город не пускают пока только электрички.

© РИА Новости / Михаил Волкодав Волонтеры помогают чистить дворы в Туапсе после наводнения. 29 октября 2018 © РИА Новости / Михаил Волкодав Волонтеры помогают чистить дворы в Туапсе после наводнения. 29 октября 2018

Зал ожидания на станции Туапсе практически пуст, застрявших из-за стихии пассажиров на вокзале больше нет. В зале около 10 человек ожидают свои поезда. Как говорят пассажиры, поезда идут по графику, задержек нет.

"Спасибо волонтерам"

Центральные улицы города от затопления не пострадали. Здесь течет обычная жизнь, работают магазины, кафе, аптеки. Перебоев в работе городского транспорта не наблюдается, город живет в обычном режиме. Проблемы после подтопления видны на улицах и во дворах. Как говорят власти Туапсинского района, ударные силы сейчас брошены на их расчистку.

Одно из таких мест — квартал между улицами Фрунзе и Приречной, здесь работают волонтеры из Ленинградского района Кубани. Как рассказал РИА Новости глава района Владимир Гукалов, на месте работает группа из 50 человек, большинство приехали, просто откликнувшись на просьбу местных властей помочь землякам.

"Лично мне позвонил мой знакомый замглавы и попросил: надо помочь. Я работаю в такси, поставил машину и поехал", — рассказывает один из волонтеров Артем Решетников.

"Большинство наших из районного отдела казачьего войска поехали помогать в Хадыженск, а я сюда", — говорит казак из Ленинградской Василий Леонов.

Только в понедельник волонтеры загрузили семь самосвалов с илом, которого, по рассказам жильцов близлежащих домов, здесь было по колено.

"Спасибо ребятам, которые принимали участие в расчистке двора, потому что мы бы сами не справились никак. У нас в основном пенсионеры живут", — благодарит волонтеров житель первого этажа дома по улице Фрунзе, 3 Александр Парфенов.

Подтопленцы

В доме семьи Рафаиловых много вещей пошло на выброс: мебель, бытовая техника, личные вещи. Но двор оказался чистым. Топит Туапсе регулярно, примерно раз в четыре года, рассказывают жители, поэтому они уже приноровились бороться с последствиями.

"Мы просто сразу хватаем лопаты и, пока вода не сошла, сгоняем все это на улицу. Тогда ила не остается. Если момент пропустить, чистить двор потом приходится тяжко", — рассказывает Лидия Рафаилова, перебирая во дворе испорченные вещи на выброс.

В другой подтопленной части города — районе улицы Деповской – улицы уже расчищены, но следы ила видны. Первые этажи домов пустуют.

"Все, кто с первых этажей, сейчас тут не ночуют. Нужно все сушить. Спасатели на лодке плавали, людей доставали. Я здесь остался, потому что на втором этаже живу", — рассказывает местный житель Владимир Фавапонов.

Его соседка с первого Людмила Безродная в этот момент забирает с сушилки развешенное белье и прячет в дом перед тем, как уйдет на ночевку к знакомым.

"А как же. Тут как все разъезжаются к вечеру, цыгане начинают ходить. То одно пропадет, то другое. Емкости вот с водой привозили, так за ночь в них кто-то краны скрутил", — говорит она. Компенсацию от государства, положенную подтопленцам, она пока не получила, потому что столкнулась с большими очередями.

"Цены не завышали"

Продуктовые магазины в городе также работают в обычном режиме, дефицита продуктов нет.

Владелица продуктовой лавки Эльмира рассказывает, что перебоев с поставками у нее не было и в дни подтопления. По ее словам, цены ни на воду, ни на продукты она не завышала.

Некоторые жители Туапсе рассказали, что столкнулись с обратным.

"А я сталкивалась с тем, что цены на воду в некоторых местах задирали вдвое. Обычно баклажку мы брали за 47 рублей. А в дни подтопления, когда нам на Горького местные власти почему-то воды так и не подвезли, в одном магазине видела по 100, а на заправке вообще по 120 рублей", — рассказывает жительница Туапсе Елена Яковкина.

Кафе и рестораны на центральных улицах города также работают в обычном режиме. "Нас подтопление не затронуло. В сами дни, когда топило, людей было мало, но сейчас все стало по-прежнему", — рассказала администратор пиццерии на улице Карла Маркса Светлана.

"Люди пока другим, конечно, заняты, но понемногу начинают возвращаться", — говорит одна из продавцов магазина одежды. "Мы тоже пострадали, но входим в режим", — добавляет она.

Вечером в понедельник людей на центральных улицах и правда много: жители города и туристы гуляют, ходят по магазинам, молодые люди собираются в сквере на Карла Маркса.