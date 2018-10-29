НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Столетие со дня основания Нижегородского театрального училища отмечают в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Нижегородское театральное училище было основано в 1918 году. Среди его выпускников много известных актеров театра и кино — Евгений Евстигнеев, Людмила Хитяева, Александр Панкратов-Черный, Ирина Мазуркевич, Евгений Князев, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Екатерина Вилкова, Наталья Бочкарева.

"За 100 лет работы нижегородское театральное училище выпустило более двух тысяч молодых специалистов, среди них драматические актеры и актеры театра кукол, артисты балета и художники-декораторы, бутафоры. Многие из них приехали поздравить учебное заведение с юбилеем", — говорится в сообщении.

Выпускники нижегородского театрального училища успешно поступают в ведущие вузы России: ГИТИС, школу-студию МХАТ, училище имени Щепкина.

"Нижегородское театральное училище по праву можно назвать одним из культурных центров региона. В стенах учебного заведения выросла целая плеяда ярких и талантливых артистов. 15 лет назад училищу было присвоено имя великого Евгения Евстигнеева, на которого теперь равняются новые поколения нижегородских артистов. Сам всегда с удовольствием посещаю наши театры, и уверен, что во многом насыщенная творческая жизнь региона – это результат работы именно театрального училища", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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