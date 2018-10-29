Росстат сообщил о падении рождаемости почти на пять процентов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уровень рождаемости в России за десять месяцев 2018 года сократился по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

С января по сентябрь в стране родилось 1,21 миллиона детей, в то время как за аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 1,27 миллиона новорожденных. Таким образом, снижение рождаемости составило 4,8 процента. Число умерших за тот же период выросло на 0,4 процента, составив 1,383 миллиона человек против 1,377 миллиона в 2017 году.

Естественная убыль населения составила более 173 тысяч человек, в то время как за десять месяцев 2017 года она достигла 106 тысяч.