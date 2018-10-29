РЖД завершают перевозку пассажиров поездов, задержанных на Кубани

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. РЖД завершают перевозку пассажиров поездов, задержанных и отмененных в связи с наводнением в Краснодарском крае, сообщает компания.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.

"ОАО "РЖД" завершает перевозку пассажиров поездов, задержанных и отмененных в связи с наводнением в Краснодарском крае. 29 октября со станций Адлер, Роза Хутор и Имеретинский курорт отправятся 17 поездов дальнего следования. Пассажирам предложено около 9 тысяч мест, из которых реализовано свыше 6,5 тысячи мест", — говорится в сообщении.

На 16.00 понедельника в Адлеровском районе Сочи остались 163 пассажира, которым необходимо добраться до мест назначения, отмечают в РЖД. Все пассажиры уже оформили билеты. "Таким образом, ОАО "РЖД" готово уже сегодня завершить отправку всех пассажиров из Адлера, задержанных в связи с наводнением на побережье", — добавили в компании.