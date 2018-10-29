Минпросвещения планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минпросвещения России планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года, заявила глава ведомства Ольга Васильева.

"Это все обсуждается. Просто, видите, у нас английский с историей совпадает. Английский будет введен в 2022 году (ЕГЭ по иностранному языку. — Прим. ред.), если мы еще наложим одно на другое, то страна напряжется. ЕГЭ по истории будут сдавать — это очевидно, вопрос временной. Вопрос когда", — сказала Васильева журналистам.

Она отметила, что решение уже принято, и после введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку будет принято решение об обязательном ЕГЭ по истории.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. Васильева ранее заявляла, что в 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. В феврале Васильева заявляла о необходимости экзамена по отечественной истории.