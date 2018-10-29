Власти Оренбуржья направят дополнительно 133,6 млн руб на соцпрограмы

ОРЕНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Власти Оренбургской области направят в текущем году дополнительно 133,6 миллиона рублей на программы социальной защиты населения, соответствующие изменения внесены в бюджет региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В доходную часть бюджета внесены изменения, предусматривающие увеличение объема средств социальной поддержки жителей Оренбуржья на 133,6 миллионов рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 110,4 миллиона рублей поступят на обеспечение жильем детей-сирот. На эти средства планируется дополнительно приобрести 103 квартиры, всего в текущем году планировалось предоставить квартиры 445 детям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, почти 16 миллионов рублей власти направят на обеспечение жильем многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалидов, граждан, страдающих хроническими заболеваниям по договорам социального найма.

Еще 5,7 миллионов рублей дополнительно будут затрачены на проведение ремонтных работ и благоустройство жилья ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Также материальную помощь получат инвалиды-колясочники, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Средства в объеме 1,6 миллиона рублей предназначены для реконструкции их жилища в соответствии с требованиями доступности.

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