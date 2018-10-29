В Крыму из больниц выписали четверых пострадавших в керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Четверых пострадавших в Керченском колледже и госпитализированных в лечебные учреждения Крыма в понедельник выписали из больниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского минздрава.

"Сегодня из керченской детской больницы были выписаны две девочки возрастом 15 и 17 лет. И сегодня из 6-й городской больницы Симферополя также выписаны две девушки возрастом 18 и 28 лет. Их здоровью ничего не угрожает", — сообщила пресс-секретарь ведомства.

Таким образом, в лечебных учреждениях Керчи и Симферополя на стационарном лечении остается 21 пострадавший в Керченском политехническом колледже, отметили в минздраве. Их состояние стабильное.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.