Врио главы Башкирии заявил, что люди боятся входить в лес из-за браконьеров

УФА, 29 окт – РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил ведомствам усилить борьбу с браконьерством и создать условия для цивилизованной охоты в башкирских лесах.

После рабочей поездки в восточные районы Башкирии руководитель региона заявил членам правительства, что нужно заняться вопросами леса и животного мира.

"Я не охотник и не понимаю вот этой страсти убивать животных. Вот раньше башкирские и русские мужики, если хотят медведя убить, брали треногу и шли туда один на один. А не из ружья, которое на полтора километра бьет. Есть факты, что охотники покупают лицензию и на башкирские леса приезжают со всей страны и из пулеметов всю живность уничтожают. Зачем это допускаем?", — заявил руководитель Башкирии на оперативном совещании правительства.

По его словам, держатели лицензий на охоту не выполняют всех условий: нет никакой деятельности по содержанию леса, подкорму животных, отстрелу бешеных зверей.

"Местные жители уже боятся входить в лес, там браконьеры пулеметами стреляют. Этой темой будем заниматься. Не превращайте наши леса в заказники, куда баловаться ездят, пусть ездят в другие регионы. Или охота должна быть предельно цивилизованной и щадящей. И вообще, во многих народах медведя убивать — грех большой, потом аукается это", — сказал Хабиров членам правительства.