Обидчик журналиста НТВ Развозжаева выразил соболезнования его семье

САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. Александр Орлов, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в Парке Горького в день ВДВ в августе прошлого года, выразил соболезнования семье журналиста в связи с его кончиной.

Ранее в пресс-службе НТВ РИА Новости сообщили, что сотрудник телеканала Никита Развозжаев покончил с собой в понедельник. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Развозжаев оставил прощальное послание родным и близким. Близкая родственница Развозжаева сообщила агентству, что родственники намерены забрать его тело в Саратов для похорон. Следствие начало проверку по факту смерти журналиста. Бывшая коллега Развозжаева по НТВ Юлия Перепелова сказала РИА Новости, что журналист в последнее время испытывал личные проблемы, не связанные с работой.

"Я все знаю, мне очень жалко, хороший был парень. Приношу соболезнование родным и близким", — написал Орлов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Журналист НТВ Развозжаев стал известен год назад после инцидента в Парке Горького в день ВДВ. Тогда нетрезвый Орлов ударил корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" кулаком в лицо во время его прямого включения. Мировой суд в Москве назначил Орлову полгода исправительных работ. Дебошир публично извинился перед журналистом.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.