Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Холодная погода и снег в первой половине недели и существенное потепление с дождями во второй ожидается в Москве в предстоящие шесть дней, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее Позднякова сообщила РИА Новости, что последняя ночь октября в Москве может стать самой холодной с начала осени. Так, согласно прогнозу, температура в столице ночью 31 октября опустится до 5 градусов ниже нуля, по области — до минус 7 градусов. Днем столбики термометров покажут от нуля до плюс двух градусов, однако при этом в городе будет дуть сильный юго-восточный ветер, его скорость составит 7-12 метров в секунду.

"Погода будет разной, характерной как для десятых чисел ноября, так и очень теплой. Сегодня и ближайшей ночью ожидается снег, а завтра под утро температура понизится до минус 1-3 градусов. Затем влажность погоды постепенно перейдет к антициклону, правда, он будет довольно холодный, поэтому во вторник днем температура останется низкой для этих дней октября — в Москве от нуля до плюс 2 градусов, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов", — рассказала Позднякова.

Однако, по словам синоптика, с 1 ноября столичный регион перейдет под власть циклона: ночью в Москве пройдут небольшие осадки при температуре около нуля градусов, а днем столбики термометров в городе нагреются до 5-7 градусов выше нуля, и осадки прекратятся.

"Без существенных осадков ожидается и в пятницу, ночь также будет теплее и без отрицательной температуры: минимальная будет в пределах плюс 2-5 градусов, а дневная останется на уровне 5-7 градусов выше нуля. В субботу в столице начнется дождь, однако к нам придет еще более теплый воздух, и температура в регионе днем повысится до 4-9 градусов выше нуля — такая температура будет больше соответствовать двадцатым числам октября", — заключила Позднякова.