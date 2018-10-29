К 2024 году 80% госуслуг будут в электронном виде, считают в "Ростелекоме"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Через шесть лет 80% госуслуг от различных органов власти россияне смогут получать в электронном виде, считает вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам Максут Шадаев.

"Через шесть лет мы должны прийти к такому состоянию, когда 80% услуг вообще не будет требовать очного бумажного обращения в любые органы власти, будь то федеральные, региональные, местные органы власти. То есть будет полностью переведена в электронный вид и сама подача заявления и, что очень важно — само получение результата будет переведено в электронный вид", — сказал он, выступая на научно-практической конференцию "Выборы. Сегодня и завтра".

По словам вице-президента "Ростелекома", это так называемая реестровая модель оказания услуг, когда человек не будет получать какую-то бумагу, а будет делаться запись в определённой системе.

"Сам процесс оказания услуг будет выстроен почти на полном автомате, где это возможно. Мы фактически убираем чиновника, который сейчас имеет возможность принимать решение. Сама система должна будет выдавать решение в зависимости от того, выполняются ли условия, необходимые для оказания услуг, или нет", — пояснил Шадаев.