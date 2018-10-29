В Петербурге вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев из 1968 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Пожелания счастья в борьбе оказались во вскрытой в понедельник капсуле с письмом будущим комсомольцам, которую заложили на территории завода "Красная заря" в Петербурге 50 лет назад, сообщили РИА Новости в администрации Выборгского района.

"Мы счастливы тем, что с каждым днем все больше людей земли встают под знамена марксизма-ленинизма. Счастья и вам, товарищи! Счастья в борьбе", — процитировала собеседница агентства послание комсомольцев из прошлого.

Авторы послания назвали свое время "трудным и прекрасным". "Трудное — потому, что каждый день, каждый час империализм готовит против нас войну. Прекрасное — потому, что мы своими руками строим счастье для грядущих поколений", — отмечается в письме.

В Петербурге вскрыли послание комсомольцев 60-х к поколению 2018-го. Капсула с ним хранилась в здании завода "Красная заря". Сегодня ее извлекли из стены и зачитали текст перед собравшимися. pic.twitter.com/kdLPr9GyZT — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 29 октября 2018 г.

Капсула была заложена в 1968 году на территории завода "Красная Заря". Тогда же в Выборгском районе было оставлено еще несколько писем будущим комсомольцам на территории заводов "Карл Маркс", "Светлана" и "Климов", но они пока не обнаружены.