Ростовские специалисты проявили пленку из фотоаппарата времен ВОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты из Ростовской области проявили пленку из фотоаппарата времен Великой Отечественной войны, найденного в начале октября текущего года, из 36 кадров сохранился всего один, сообщил РИА Новости замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Останки политрука, погибшего от пулевого ранения в голову осенью 1941 года под Ростовом, нашли поисковики объединения "Миус Фронт" в начале октября текущего года. Рядом с ним в стрелковой ячейке была найдена полевая офицерская сумка с фотоаппаратом Leica Camera AG, в который была заряжена отснятая пленка Kodak AG.

По словам руководителя ростовского регионального поискового общественного объединения Андрея Кудрякова, за более 20 лет работы поисковиков фотоаппарат в такой степени сохранности не находили ни разу.

О хозяине фотоаппарата пока известно, что он погиб как герой с пулеметом в руках: фашисты так и не смогли подойти к его окопу и забросали гранатами. Затем траншею засыпало землей.

"Прежде чем получился негатив, пленка прошла несколько этапов восстановления. Из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один. Он находится в чрезвычайно нестабильном состоянии, картинку специалистам приходилось восстанавливать поэлементно различными способами", — сказал Артемов.

Сохранившийся кадр отпечатали на современном оборудовании специалисты ростовского филиала ВГИК. На фото улыбающиеся молодые девушки и суровые мужчины. Один в бескозырке, другой в буденовке. Еще один в габардиновом плаще, при галстуке, с папиросой в руках.

© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области Кадр с восстановленной фотопленки 1941 года © Фото : пресс-служба правительства Ростовской области Кадр с восстановленной фотопленки 1941 года

По версии историков, на фото ополченцы, участники истребительного отряда — "ястребки". В октябре 1941 года они первыми приняли удар немецко-фашистских войск. В настоящее время ведется работа по установлению личностей героев, запечатленных на пленке погибшего политрука.

Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года на "Миус-фронте" шли бои за окончательное освобождение Ростовской области.

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