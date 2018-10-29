Почта, с которой астраханцев отправили к папе Римскому, была взломана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Электронная почта управления по капитальному строительству Астраханской области, с которой местным жителям посоветовали жаловаться папе Римскому, была взломана, говорится в ответе управления на запрос РИА Новости.

В воскресенье астраханский "Московский Комсомолец" опубликовал информацию о том, что жители села Разбугорье обратились с письмом в областное управление по капстроительству с просьбой "отремонтировать дорогу, держать в курсе событий и не кормить обещаниями", пригрозив в противном случае жаловаться руководству.

"Да хоть папе Римскому. 1. директор сменился. 2. собирать жителей села не наша обязанность. Удачи", — цитирует издание ответ ведомства. К новости приложен скриншот ответов.

Директор управления Ирина Хваткова ранее сообщила РИА Новости, что официального письма с просьбой отремонтировать дорогу к ним не поступало и какого-либо ответа по этому вопросу они не давали. Кроме того, на скриншотах датой переписки указана суббота, 27 октября, которая в учреждении является выходным днем.

"ГКУ АО Управление по капитальному строительству Астраханской области сообщает, что 27.10.2018 электронный почтовый ящик учреждения был взломан неустановленным лицом. Все комментарии в этот день были направлены якобы от лица учреждения с ip-адреса, который не принадлежит ГКУ АО "УКС АО", — говорится в ответе на запрос.

Кроме того, по данным учреждения, IT-службой было установлено, что постоянной сессией с мобильного приложения был подключен мобильный клиент в городе Москва.