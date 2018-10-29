ГТРК "Саратов" готова помочь семье Развозжаева

САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. ГТРК "Саратов" может помочь в организации похорон семье своего бывшего сотрудника Никиты Развозжаева, который покончил с собой в понедельник, сообщил РИА Новости директор ГТРК Дмитрий Петров.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили РИА Новости, что сотрудник телеканала Никита Развозжаев покончил с собой в понедельник, и выразили соболезнования его родным. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Развозжаев оставил прощальное послание родным и близким.

"Естественно, если обратятся (родственники), то помощь будет оказана", — сказал собеседник агентства.

Петров отметил, что Развозжаев работал в ГТРК "Саратов" в общей сложности около четырех лет. "Пришел в 2013 (году), в 2016-м уехал в Москву", — пояснил он.

Развозжаев стал известен год назад после инцидента в Парке Горького в день ВДВ. Тогда нетрезвый мужчина ударил корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ кулаком в лицо.

Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.