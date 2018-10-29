В Сочи разрушенные из-за подтопления дороги восстановят до конца недели

СОЧИ, 29 окт — РИА Новости. Дороги к аулу Наджиго и посёлку Нижнее Макопсе, разрушенные после подтопления Сочи, восстановят до конца этой недели, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.

"Администрация района полностью обеспечила жителей (аула) самым необходимым. Единственная проблема – дорога к аулу, она в трёх местах размыта. Дорожники работают активно. Думаю, что до конца недели её восстановят. По временной дороге сейчас могут ездить ГАЗ-66, УАЗики, по этой дороге уже можно обеспечивать аул продуктами питания", — сообщает администрация.

В эти же сроки планируют восстановить и дорогу к посёлку Нижнее Макопсе, отметили в пресс-службе.

"Стихия смыла и дорогу вдоль реки к посёлку Нижнее Макопсе. Однако, по уверениям дорожников, полотно будет восстановлено в течение недели. Сейчас решаются вопросы по строительству берегоукрепления по реке", — говорится в сообщении мэрии.