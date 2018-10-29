В Тюмени создадут региональный центр поддержки одаренных детей

ТЮМЕНЬ, 29 окт — РИА Новости. Правительство Тюменской области выделит субсидию Тюменскому государственному университету на создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Работа центра будет нацелена на подготовку и системную поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми, а также на выявление, развитие, сопровождение талантливых детей и молодежи региона", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с каждым годом увеличивается количество ребят, ставших победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников: если в 2015 году таких детей было 10, в 2016 — 13, то в 2018 году их количество выросло до 20. Буквально за несколько лет тюменские школьники стали лидерами Всероссийской олимпиады по робототехнике и вошли в пятерку сильнейших на Всемирной робототехнической олимпиаде.

"Ценность интеллектуального ресурса многократно растет. А значит, мы и дальше будем делать все, чтобы наши образовательные учреждения были современными. Развивать свои способности в региональном центре будут талантливые ребята, которые своей учебой заслужили возможность более глубокого саморазвития", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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