Работы на севастопольском участке "Тавриды" идут по плану, заверили в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил хороший темп строительства севастопольского участка трассы "Таврида", подчеркнув, что окончанию работ в срок ничто не угрожает.

Овсянников в понедельник вместе с представителями генподрядчика (АО "ВАД") ознакомился с ходом строительства седьмого участка трассы "Таврида" (севастопольский участок).

"Все работы идут в графике. Земельные работы выполнены на 80%, мы это видим, первый слой асфальта уложен процентов на 30 и уже второй слой асфальта идет по данному участку. Ничего не угрожает выполнению работ в срок", — сказал журналистам Овсянников.

Работы по строительству и реконструкции седьмого участка трассы "Таврида" протяженностью 13 километров начались 17 ноября 2017 года, их окончание запланировано на 30 декабря 2020 года. К работе на объекте привлечены девять субподрядных организаций, стоимость контракта составляет почти 12 миллиардов рублей. Параллельно разрабатывается документация на строительство восьмого участка трассы, проект которого включает реконструкцию существующей объездной дороги и строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце на въезде в город с юга. Длина участка около 6,5 километра.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.