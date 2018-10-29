Рособрнадзор лишил лицензии институт телевидения и радиовещания "Останкино"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии Московского технологического института, а также прекратила действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), сообщили в пресс-службе ведомства.

Лицензия выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает право оказывать образовательные услуги. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить эту деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения.

В феврале этого года Рособрнадзор лишил МИТРО государственной аккредитации и запретил прием студентов. В вузе тогда сообщили, что прекратили образовательную деятельность еще осенью 2017 года, всех студентов перевели в другие учебные заведения.