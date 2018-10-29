МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 70 тысяч человек по будням пользуются открывшимся участком Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро.

"Большая кольцевая линия позволит заметно разгрузить мосметро. С момента запуска первого участка пассажиропоток вырос на 65%. Сейчас в будни новыми станциями пользуются больше 70 тысяч пассажиров. С вводом Большой кольцевой линии "Полежаевская" и "Динамо" разгрузились на 16% и 13% соответственно", — написал он в Twitter.

Большую часть Большой кольцевой линии московского метро планируется построить до конца 2021 года. До этого времени возведут более 57 километров линий, 21 станцию метро и три электродепо. Новая кольцевая линия соединит все радиальные ветки метро на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца.