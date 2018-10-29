В Тюмени выберут лучшие региональные продукты питания

ТЮМЕНЬ, 29 окт — РИА Новости. Конкурс "Народное призвание" среди производителей продуктов питания Тюменской области пройдет в рамках региональной выставки "Золотая осень — 2018", которая состоится 8-9 ноября. Победителей определят путем народного голосования, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Оценить вкусовые качества местной продукции жители смогут в секторах "Молочная отрасль", "Мясная отрасль", "Зернопереработка и хлебопечение". Узнать, продукт какого производителя оценивается, будет невозможно до конца выставки, поскольку образцы будут зашифрованы под номерами. Жюри подведет итоги и огласит победителей 9 ноября", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что выставка-презентация "Золотая осень — 2018" пройдет в рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Свою линейку продуктов питания на вкус и суд посетителей представят порядка 60 предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области.
"Для более активного продвижения тюменской продукции региональное правительство поможет местным производителям продовольственных товаров в снижении транспортных издержек и создании в северных автономных округах фирменных магазинов. Мы будем системно и целенаправленно работать над развитием сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и расширением объемов и ассортимента поставляемых на Ямал и в Югру тюменских продуктов питания", — сказал глава региона.