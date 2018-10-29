В Тюмени выберут лучшие региональные продукты питания

ТЮМЕНЬ, 29 окт — РИА Новости. Конкурс "Народное призвание" среди производителей продуктов питания Тюменской области пройдет в рамках региональной выставки "Золотая осень — 2018", которая состоится 8-9 ноября. Победителей определят путем народного голосования, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Оценить вкусовые качества местной продукции жители смогут в секторах "Молочная отрасль", "Мясная отрасль", "Зернопереработка и хлебопечение". Узнать, продукт какого производителя оценивается, будет невозможно до конца выставки, поскольку образцы будут зашифрованы под номерами. Жюри подведет итоги и огласит победителей 9 ноября", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что выставка-презентация "Золотая осень — 2018" пройдет в рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Свою линейку продуктов питания на вкус и суд посетителей представят порядка 60 предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, тюменские предприятия производят широкий ассортимент продуктов питания высокого качества. Регион не только полостью обеспечивает себя основными видами продовольствия, но и готов поставлять его на внешние рынки, в первую очередь — в северные автономные округа.

"Для более активного продвижения тюменской продукции региональное правительство поможет местным производителям продовольственных товаров в снижении транспортных издержек и создании в северных автономных округах фирменных магазинов. Мы будем системно и целенаправленно работать над развитием сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и расширением объемов и ассортимента поставляемых на Ямал и в Югру тюменских продуктов питания", — сказал глава региона.

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