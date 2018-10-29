КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Спасатели на Кубани вывели из леса заблудившихся капитана дальнего плавания из Севастополя с супругой, сообщает ГКУ "Кубань-Спас".

Отмечается, что вечером в воскресенье в псебайский отряд "Кубань-Спас" обратилась жительница Севастополя, родители которой заблудились в лесу у поселка Никитино Мостовского района Краснодарского края.

Как выяснилось, супруги отправились на Капустинский водопад ещё утром, но пропустили нужную развилку и пошли в другом направлении. Дочери заблудившиеся туристы позвонили только к вечеру, когда уже стемнело. Позже связь с ними была прервана. Еды, воды и необходимых вещей для ночлега у отдыхающих не было, говорится в сообщении.

"Три спасателя отправились на поиски в обозначенный район. Через несколько часов пропавших удалось обнаружить… Среди туристов оказался капитан дальнего плавания, который признался, что в море легче ориентироваться, чем в лесу", — отмечает служба.

По данным "Кубань-Спас", в медицинской помощи супруги не нуждались.