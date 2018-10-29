КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Спасатели на Кубани вывели из леса заблудившихся капитана дальнего плавания из Севастополя с супругой, сообщает ГКУ "Кубань-Спас".
Как выяснилось, супруги отправились на Капустинский водопад ещё утром, но пропустили нужную развилку и пошли в другом направлении. Дочери заблудившиеся туристы позвонили только к вечеру, когда уже стемнело. Позже связь с ними была прервана. Еды, воды и необходимых вещей для ночлега у отдыхающих не было, говорится в сообщении.
"Три спасателя отправились на поиски в обозначенный район. Через несколько часов пропавших удалось обнаружить… Среди туристов оказался капитан дальнего плавания, который признался, что в море легче ориентироваться, чем в лесу", — отмечает служба.
По данным "Кубань-Спас", в медицинской помощи супруги не нуждались.