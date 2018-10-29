ТЮМЕНЬ, 29 окт — РИА Новости. Три проекта департамента информатизации Тюменской области стали призерами финального этапа VI Всероссийского конкурса региональной информатизации "ПРОФ-IT 2018", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Единая мобильная платформа заняла третье место в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами — Информирование", Информационная система управления проектами в номинации "Государственное управление — Ведомственная информатизация" заняла 2 место, проект "Центр робототехники и автоматизированных систем управления" стал победителем в дополнительной номинации "Лучший образовательный проект", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Тюменская область не первый год входит в число финалистов и победителей конкурса "ПРОФ-IT". В 2017 году в номинации "IТ в здравоохранении" проект по автоматизации системы здравоохранения Тюменской области также стал победителем конкурса.

"Цифровые технологии — уже не завтрашний, а сегодняшний день. В Тюменской области активно идет процесс их внедрения. Единые информационные системы действуют в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ, транспорта. Их внедрение позволяет существенно экономить, снижать риски человеческого фактора, или совсем избегать их" , — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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