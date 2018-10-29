ТЮМЕНЬ, 29 окт — РИА Новости. Три проекта департамента информатизации Тюменской области стали призерами финального этапа VI Всероссийского конкурса региональной информатизации "ПРОФ-IT 2018", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Он добавил, что Тюменская область не первый год входит в число финалистов и победителей конкурса "ПРОФ-IT". В 2017 году в номинации "IТ в здравоохранении" проект по автоматизации системы здравоохранения Тюменской области также стал победителем конкурса.
"Цифровые технологии — уже не завтрашний, а сегодняшний день. В Тюменской области активно идет процесс их внедрения. Единые информационные системы действуют в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ, транспорта. Их внедрение позволяет существенно экономить, снижать риски человеческого фактора, или совсем избегать их" , — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.