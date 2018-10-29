МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Совет Федерации выступает за формирование единого международного реестра памятников борцам с нацизмом, в который вошли бы и мемориальные комплексы на местах нацистских лагерей смерти, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации выступил с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом. Первым шагом может стать формирование единого международного реестра памятников борцам с нацизмом. В него, безусловно, должны войти и мемориальные комплексы на местах нацистских лагерей смерти", — сказала Матвиенко на Второй московской конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму в Москве.

По словам сенатора, нельзя допустить, чтобы демократия, её принципы и ценности использовались для "прикрытия возрождения нацизма, экстремизма всех мастей". "Противодействие им было, есть и останется впредь абсолютным приоритетом нашей политики", — заявила Матвиенко.