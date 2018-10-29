Путин отметил возрастающую роль отечественной школы востоковедения

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного конгресса, посвящённого 200-летию Института востоковедения Российской академии наук, и отметил возрастающую роль отечественной школы востоковедения, сообщается на сайте Кремля.

"Последние годы активность глобальной политики и экономики все больше смещается на Восток. В этих условиях существенно повышается роль отечественной школы востоковедения в экспертном обеспечении принимаемых внешнеполитических решений и продвижении стратегических интересов и позиций России в мире", — говорится в приветствии.

Президент отметил, что конгресс собрал в Москве подлинную элиту научной и общественной мысли. В ходе открытых, конструктивных дискуссий и "круглых столов" им предстоит обсудить актуальные проблемы современного востоковедения, наметить перспективы дальнейшей совместной работы.

Глава государства также отметил, что у них есть возможность поздравить своих коллег с 200-летием создания Института востоковедения Российской академии наук.

"Этот уникальный, всемирно известный научный центр по праву славится богатой историей, блестящей плеядой учёных-исследователей, заложивших традиции преданного служения избранному делу. Отрадно, что нынешний коллектив с глубоким уважением относится к творческому, духовному наследию предшественников, стремится сохранять заданную ими высочайшую профессиональную планку", — подчеркнул президент.

Он отметил серьёзный вклад Института в подготовку квалифицированных специалистов, в развитие международного гуманитарного сотрудничества.