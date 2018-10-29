По Крымскому мосту с момента открытия проехали более трех миллионов машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Более трех миллионов водителей воспользовались автодорожной частью Крымского моста с момента его открытия в мае, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань".

Отмечается, что почти 18% трафика составляют грузовые автомобили. За неполный месяц с запуска движения грузовиков по мосту проехало более 46 тысяч фур. Среднесуточная интенсивность грузового движения составила 1,65 тысячи машин, добавили в пресс-службе.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.

Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая. С 1 октября стартовало движение грузовиков. Запуск железнодорожного сообщения намечен на декабрь 2019-го.

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