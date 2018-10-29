Москалькова надеется, что в будущем премию Сахарова получат правозащитники

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что в будущем премия имени Андрея Сахарова перестанет быть политизированной и будет присуждена правозащитникам, которые проводят огромную работу.
"Мне очень жаль, что премия не досталась другим правозащитникам в России, которые тоже выполняют огромную правозащитную работу… Поэтому остается надеяться, что в будущем истинные правозащитники, те, которые проводят большую работу, будут больше в поле зрения учредителей (премии)", — сказала Москалькова РИА Новости.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистское движение, запрещенное в России