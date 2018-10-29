Роспотребнадзор уточнил область полномочий по контролю качества воздуха

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор уточнил область своих компетенций в части контроля за качеством атмосферного воздуха в связи с участившимися запросами о недостаточной открытости данных.

В ведомстве пояснили, что в последнее время увеличилось количество обращений в Роспотребнадзор о реализации порядка информирования заинтересованных организаций и населения о результатах, полученных при проведении социально-гигиенического мониторинга, а также о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Организация круглосуточных постов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, а также надзор за источниками выбросов загрязняющих веществ в рамках реализуемой деятельности по контролю качества атмосферного воздуха в полномочия Роспотребнадзора не входит", — подчеркивается в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что в его компетенции входит надзор контроля качества атмосферного воздуха на территории населенных мест в части контроля за соблюдением установленных гигиенических нормативов — предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

"Роспотребнадзор сообщает, что заявления о недостаточной открытости данных о результатах реализуемого социально-гигиенического мониторинга не основаны на фактических обстоятельствах и не учитывают законодательство Российской Федерации. Нечистоплотность и небрежное отношение к российскому законодательству со стороны инициаторов подобных запросов носит откровенно провокационный характер", — говорится в сообщении.

По закону РФ "формирование и обеспечение функционирования государственной наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их местоположения" и "государственный мониторинг атмосферного воздуха" относятся к компетенции Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отмечается в сообщении. Соответствующий мониторинг атмосферного воздуха также обеспечивается органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами.